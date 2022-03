Basketball-Junioren des TSV Nördlingen: U12 verliert, U14 gewinnt

Plus Die Juniorinnen des TSV Nördlingen halten teilweise gut gegen Augsburg mit, belohnen sich aber nicht. Besser läuft es bei der U14.

U12 weiblich TSV Schwaben Augsburg – TSV Nördlingen 70:44: Endlich durfte die weibliche U12 des TSV Nördlingen ihren Spielbetrieb aufnehmen und hatte es im ersten Saisonspiel gleich mit einem sehr guten Gegner, dem TSV Schwaben Augsburg, zu tun. Zu Beginn agierten beide Teams recht ausgeglichen, zeigten sich spielfreudig und mit viel Zug zum Korb.