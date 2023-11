Nördlingens U16-Basketballerinnen holen verdienten Sieg in Bamberg

Nach einem spannenden Spiel verdienen sich die U16-Basketballerinnen des TSV Nördlingen in Bamberg den Sieg. Für einige ist es ein ganz besonderes Spiel.

Für Coach Andreas Michel und Spielerin Vroni Michel stand ein nicht alltägliches Auswärtsspiel mit den U16-Basketballmädchen des TSV Nördlingen in Bamberg an. Auf der Trainerbank der Gastgeber saß seine Tochter Lucy Michel, die sich den Trainerjob in Bamberg mit der Nördlingerin Steffi Sachnovski teilt. Beide haben in Bamberg eine neue sportliche Heimat gefunden und spielen dort im Team der 2. Bundesliga erfolgreich mit.

Die Partie begann aus Nördlinger Sicht sehr schlecht, Bamberg setzte sich schnell ab und führte nach acht Minuten mit 15:5. Nach einer Auszeit mit klarer Ansage durch Coach Andreas Michel funktionierte die Offense besser. Zum Ende des ersten Viertels zeigte die Anzeigetafel 20:12 für das Heimteam.

Nördlingen wird nach dem ersten Viertel deutlich stärker

Mit Start des zweiten Abschnitts standen nun wache Nördlingerinnen auf dem Platz. Die Defense arbeitete vorzüglich und die Gegnerinnen konnten bis zur Halbzeit nur vier Punkte erzielen. Die Bälle fanden zuverlässig den Weg in den Bamberger Korb. Dadurch konnte bis zur Halbzeit eine 35:24-Führung herausgespielt werden. Im dritten Viertel waren beide Teams gleichwertig und mit 43:56 aus Bamberger Sicht begann der Schlussabschnitt.

Hier merkte man den Gästen die Strapazen der langen Anfahrt und des Spiels an. Bamberg punktete wieder wie im ersten Viertel zuverlässig. Nördlingen hatte jedoch Foulprobleme und konnte nicht mehr so beherzt verteidigen. Bamberg holte bis auf 63:66 auf, verlegte aber den entscheiden Wurf zum Ausgleich. Die TSV-Mädchen gewannen verdient und der Jubel war groß. (AZ)

TSV Nördlingen: Koppke (10), Kuprat (13), Löffler (23), Michel (10), E. Schiele (1), J. Schiele, Wunderlich (9).