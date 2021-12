Nördlinger Angels feiern dritten Sieg in Folge

Plus Die Angels Nördlingen gewinnen mit 66:60 (22:16, 14:9, 9:18, 21:17) gegen Göttingen. Die Gäste, eigentlich sehr ersatzgeschwächt, liefern eine enge Partie ab.

Mit einem am Ende ungefährdeten 66:60-Sieg gegen die Medical Instinct Veilchen aus Göttingen festigen die Eigner Angels Nördlingen ihren Platz in der oberen Hälfte der ersten Bundesliga. Sami Hill war wieder einmal die tragende Figur im Spiel der Rieserinnen und das nicht nur wegen ihrer 21 Punkte. Sieben Rebounds,sechs Assists und vier Steals runden die Leistung der kanadischen Nationalspielerin ab.