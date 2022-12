Nördlinger Angels gewinnen turbulentes Spiel gegen Freiburg

In Freiburg kämpfen sich die Nördlinger Angels zu einem Auswärtssieg. Doch mehrmals scheinen die Basketballerinnen einen Vorsprung zu verspielen, es geht hin und her.

Am Sonntag führte die Angels die Reise nach Freiburg zu den Eisvögeln des USC. Nach zwei Niederlagen in Folge war es das Ziel, mit einem Erfolgserlebnis zurückzukehren. Doch die Nördlingerinnen mussten mit einem kleineren Kader antreten. Léa Favre hat sich bei der Schweizer Nationalmannschaft eine Knieverletzung zugezogen und wird leider längere Zeit ausfallen. Dennoch kämpften die Rieserinnen unermüdlich für den Auswärtssieg – mit Erfolg.

Von Beginn an zeigten die Angels, dass sie sich viel vorgenommen hatten. Anissa Pounds markierte mit dem ersten Dreier im ersten Angriff einen hervorragenden Start ins Spiel. Einen glänzenden Auftritt im ersten Viertel hatten auch die Nördlingerinnen auf den großen Positionen. Johanna Klug setzte sich unter dem Korb gekonnt durch und konnte mehrere erkämpfte Offensivrebounds sofort in Punkte verwandeln. Auch die Anspiele zwischen den Centerinnen waren sehenswert und so sammelten Elina Koskimies und Johanna Klug fleißig Assists. Die Gastgeberinnen schienen von diesem offensiven Angels-Ansturm erschlagen und wirkten eher planlos. Ein 0:9 nach gerade einmal drei Minuten war die Folge.

Angels lassen Freiburg rankommen

Dann erlöste Jessica Loera die heimischen Fans mit ihrem ersten Dreier. Auch Little stellte ihre Athletik jetzt unter Beweis und hielt ihr Team beim 6:13 im Spiel. So verspielten die Angels ihren Vorsprung: Turnover und Unachtsamkeiten in der Defense ermöglichten es den Eisvögeln, in wenigen Minuten auszugleichen. Nach einer Auszeit von Trainer Tony Imreh hatten die Nördlingerinnen wieder Aufwind. In der Offensive lief nun viel über Elina Koskimies, gegen deren Spielübersicht die Freiburgerinnen kein Mittel fanden. Sie und Mariam Haslé-Lagemann spielten sich die Bälle zu und erhöhten den Vorsprung zum Viertelende auf 15:21.

Auch das zweite Viertel wurde durch Anissa Pounds eröffnet, die erneut von der Dreierlinie zuschlug. Währenddessen ließ das Freiburger Wurfglück zwar noch auf sich warten, sie ließen sich jedoch nicht abschütteln. Erst als auch Sami Hill, die auf ihrem Weg zum Korb mit harter Defense zu kämpfen hatte, Freiwürfe zugesprochen bekam, konnte die Führung auf zehn Punkte ausgebaut werden. Doch durch Ballverluste und kleine Fehler in der Defense verspielten die Angels fast ihren gesamten Puffer. Immerhin Pounds zeigte in dieser Phase starke Nerven und versenkte kurz vor der Halbzeit ihren vierten Dreipunktwurf zum 34:39.

Freiburg und Nördlingen bleiben aneinander dran

Die Performance nach dem Seitenwechsel war dann nichts für schwache Nerven: Beide Teams taten sich besonders durch zahlreiche Turnover und Fehlwürfe hervor. Die Gastgeberinnen luchsten den Schwaben mit zwei Steals und Punkten durch Little sogar die Führung ab und die Eisvögel lagen mit 44:40 in Front. Erst Sami Hill stellte kurze Zeit später den Ausgleich zum 46:46 her. Die Hausherrinnen konnten jedoch immer kontern. Olena Vasylenko bekam mit zahlreichen Minuten die Chance, sich zu beweisen. Sie zeigte vollen Einsatz und erhöhte zusammen mit Mariam Haslé-Lagemann den Vorsprung wieder auf 48:53. Doch Freiburg blieb hartnäckig auf den Fersen der Gäste, 53:56 stand es am Ende dieses Viertels.

Der vierte Spielabschnitt musste die Entscheidung bringen. Die Nördlingerinnen hatten den besseren Start und erzielten durch zwei Steals schnelle Punkte. Währenddessen konnte Freiburg auf der anderen Seite vielversprechende Gelegenheiten nicht nutzen und musste zusehen, wie die Gäste auf 53:62 davonzogen.

Angels gewinnen verdient gegen Freiburger Eisvögel

In den letzten fünf Minuten zeigten sich die Angels fokussiert und legten eine hervorragende Verteidigungsarbeit an den Tag. Olena Vasylenko und Laken James bedienten ihre Kolleginnen. Das Momentum war nun klar aufseiten der Nördlingerinnen und besonders Laken James arbeitete hoch konzentriert daran, dass sich daran auch nichts mehr änderte. In der Offensive war es Johanna Klug, die kompromisslos jede Chance verwertete. Und wie sollte das Spiel anders enden als mit einem Pounds-Dreier, der den Endstand von 62:76 für die Nördlinger klarmachte.

Unumstritten war der Sieg in Freiburg mehr als verdient und das Ergebnis einer hervorragenden Teamleistung. Clevere Anspiele unter den Körben sorgten für eine sehenswerte Partie. Durch einige Offensivrebounds erarbeiteten sich die Angels zweite Chancen, die von den Spielerinnen auf den großen Positionen gut genutzt wurden.

Eigner Angels Nördlingen: L. James (3), L. Graf (nicht eingesetzt), O. Vasylenko (2), E. Koskimies (17/1 Dreier), S. Hill (14/3), J. Klug (17), M. Haslé-Lagemann (6), A. Pounds (17/5), L. Michel (nicht eingesetzt)

Bei Freiburg fielen auf: Jessica Loera (16/2), Hannah Little (14), Mirna Paunovic (11/1), Pauline Mayer (11/2)