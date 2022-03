Basketball

Nördlinger Angels: Spannung und Spenden

Die jüngste Angels-Spielerin Mona Berlitz will bei den letzten beiden Heimspielen ihres Teams Spenden für die SOS-Kinderdörfer Ukraine sammeln.

Plus Die Kontrahenten liefern am vergangenen Spieltag günstige Ergebnisse für die zwangspausierenden Angels. Das Nördlinger Team hat die Playoff-Teilnahme jetzt selbst in der Hand.

Von Thomas Lambertz

Die 1. Damenbasketball Bundesliga DBBL steuert auf ein furioses Finale um die Play-off-Plätze zu. Und mittendrin die Eigner Angels aus Nördlingen. Beinahe spieltäglich ändern sich die möglichen Szenarien, Spielverlegungen und Nachholspiele tragen ihren Teil zur Spannung bei. Hier noch einmal die aktuellen Fakten: Die besten acht von 14 Mannschaften der Hauptrunde erreichen die Endrunde und spielen den neuen deutschen Meister aus. Bei 14 Mannschaften gibt es jeweils insgesamt 26 Spiele bis zum Ende der Hauptrunde. Sind Teams punktgleich, zählt der direkte Vergleich aus Hin- und Rückspiel, sollte der gleich ausfallen, zählt der höhere Wert der Korbdifferenz im direkten Vergleich. Es wird keine Relegationsspiele geben. Titelverteidiger sind die Rutronik Stars Keltern, aktuell mit 22 Spielen und 30 Punkten auf Rang vier. Der übermächtig erscheinende Aufsteiger aus dem Bergischen Land, die Rheinland Lions, ist mit 42 Punkten aus 24 Spielen zwar immer noch der Primus der aktuellen Saison, musste mittlerweile aber auch schon drei Niederlagen einstecken.

