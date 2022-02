TSV-Basketballern gelingt elfter Saisonsieg als starkes Team

Plus Elftes Spiel, elfter Sieg: Wie die Nördlinger Regionalliga-Basketballer als Team ihre verletzten Leistungsträger kompensieren.

Die Fans der Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen haben am Samstag einen weiteren Heimsieg ihrer Mannschaft beklatschen können. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelingt es dem Gastgeber, im dritten Viertel davonzuziehen. Damit lassen sie sich auch den elften Sieg im elften Spiel nicht mehr nehmen. Dank dem 92:74 Erfolg über die BG Leitershofen/Stadtbergen bleiben die Rieser damit Tabellenführer in der zweiten Regionalliga-Süd.