Basketball

vor 50 Min.

Spitzenspiel für den TSV: Mit Wolznach wartet eine Herausforderung

Plus Der TSV Nördlingen ist noch immer ungeschlagen. Doch der nächste Gegner hat eine große Stärke.

Von Max Scherer

Nach einer coronabedingten Spielabsage und einem spielfreien Wochenende steht für den TSV Nördlingen nach dieser längeren Pause nun endlich die nächste Aufgabe bereit. Der TSV 1884 Wolnzach empfängt die noch immer ungeschlagenen Rieser Korbjäger, die dank einer Niederlage des direkten Konkurrenten um den Aufstieg München Baskets, nun allein an der Spitze der Tabelle stehen. Damit dies auch so bleibt, muss das Team von Cheftrainer Mohammed Hajjar allerdings einen starken und auch in der Vergangenheit immer wieder gefährlichen Kontrahenten aus Oberbayern bezwingen.

