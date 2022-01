Basketball

vor 35 Min.

Starten die Basketballer mit einem Derbysieg ins neue Jahr?

Plus Wie der Tabellenführer TSV Nördlingen das Spiel gegen den TV Augsburg angehen will.

Von Max Scherer

Nach einer zweiwöchigen Winterpause steht für die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am Samstag das erste Heimspiel im neuen Jahr an. Viel Zeit zum Plätzchen essen und Füße hochlegen blieb dem Team von Cheftrainer Mohammed Hajjar daher nicht. Unmittelbar nach den Feiertagen fanden sich die Spieler wieder zum Training in der Halle ein und begannen die Vorbereitung auf die nächste Aufgabe. Die ungeschlagenen Nördlinger werden den Tabellensiebten TV 1847 Augsburg in der heimischen Hermann-Keßler-Halle empfangen und wollen an ihre starke Leistung mit sieben Siegen in sieben Spielen vor Weihnachten anknüpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen