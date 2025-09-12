Bau des Nahwärmenetzes in Löpsingen startet

Im Nördlinger Stadtteil Löpsingen starten in den nächsten Wochen umfangreiche Arbeiten zum Bau eines Nahwärmenetzes, das von einer im vergangenen Jahr gegründeten Genossenschaft getragen und verantwortet wird. Am Donnerstagabend fand dazu im Gasthaus Zum Schwarzen Adler eine Veranstaltung statt, bei der von den Verantwortlichen zudem über die künftige Stromversorgung und den angestrebten Glasfaserausbau in dem 1100-Einwohner-Stadtteil von Nördlingen informiert wurde.

