Bau des Nahwärmenetzes in Löpsingen startet: Umweltfreundliches Heizen für 129 Haushalte

Löpsingen

Bau des Nahwärmenetzes in Löpsingen startet

Bei einer Versammlung werden die Bauabschnitte vorgestellt. 129 Haushalte wollen sich Anschlüsse in ihre Häuser legen lassen.
Von Bernd Schied
    In Löpsingen wollen sich 129 Haushalte dem neuen Nahwärmenetz anschließen und damit künftig umweltfreundlich heizen.
    In Löpsingen wollen sich 129 Haushalte dem neuen Nahwärmenetz anschließen und damit künftig umweltfreundlich heizen. Foto: Demy Becker, dpa (Symbolbild)

    Im Nördlinger Stadtteil Löpsingen starten in den nächsten Wochen umfangreiche Arbeiten zum Bau eines Nahwärmenetzes, das von einer im vergangenen Jahr gegründeten Genossenschaft getragen und verantwortet wird. Am Donnerstagabend fand dazu im Gasthaus Zum Schwarzen Adler eine Veranstaltung statt, bei der von den Verantwortlichen zudem über die künftige Stromversorgung und den angestrebten Glasfaserausbau in dem 1100-Einwohner-Stadtteil von Nördlingen informiert wurde.

