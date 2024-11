Bauarbeiten an der B25: Autofahrer müssen sich auf Rückstaus einstellen

In Möttingen finden auf der Bundesstraße 25 auf Höhe der Romantische Straße 14, der Abzweigung nach Balgheim, vom 18. bis 29. November Tiefbauarbeiten auf der Fahrbahn und dem Gehweg statt. Darüber informiert das Landratsamt Donau-Ries in einer Pressemitteilung. Der Verkehr werde aufrechterhalten und in beide Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeleitet. Für die Fußgänger werde ein Fußgängernotweg und eine Bedarfsampel errichtet.

Aufgrund der Einengungen der Fahrbahnen auf einer Länge von mindestens 90 Metern und durch den Wegfall der Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Balgheim, müsse in der Bauzeit mit Rückstaus und Verkehrsbehinderung im Bereich der Baustelle und im Zuge der Ortsdurchfahrt von Möttingen gerechnet werden. (AZ)