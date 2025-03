Bauarbeiten starten: Wasserversorgung wird saniert

Im April beginnen die Bauarbeiten für die Sanierung der Wasserversorgung in Munningen. Danach folgt die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt und der Raiffeisenstraße. Der Gemeinderat hat dafür in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag an die Firma Thannhauser aus Fremdingen zum Preis von 2,8 Millionen Euro brutto vergeben. Während für die Erneuerung der Wasserleitung die Bayerische Rieswasserversorgung die Kosten übernimmt, muss die Gemeinde den Straßenausbau selbst bezahlen. Laut Bürgermeister Dietmar Höhenberger liegt inzwischen eine Förderzusage der Regierung von Schwaben in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro vor.

Die Ausbauplanung der Hauptstraße durch das Ingenieurbüro Pfost stieß innerhalb der Bürgerschaft zunächst auf erheblichen Diskussionsbedarf. Sie beinhaltet eine Reihe von Grünbereichen entlang der Trasse und eine Reduzierung der Fahrbahnbreite, was einigen Munninger nicht gefiel. In Gesprächen zwischen Planer und Bürgern ist es letztlich gelungen, einen Konsens zu erzielen. Parallel zum Ausbau der Ortsdurchfahrt erfolgt der Breitbandausbau mit der Verlegung eines Glasfasernetzes.

Laut Höhenberger geht der im Herbst vergangenen Jahres gestartete Glasfaserausbau im Ortsteil Schwörsheim seinem Abschluss entgegen. Einige Bereiche fehlten noch, weil dort zunächst die Dachständer abgebaut und die Stromversorgung in die Erde verlegt werde. Dies nehme noch einige Zeit in Anspruch, so Höhenberger.