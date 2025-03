Bauarbeiten am Bahnübergang: Nürnberger Straße nur in eine Richtung befahrbar

In der Nürnberger Straße in Nördlingen beginnen ab Donnerstag, 20. März, die Bauarbeiten an zwei Bahnübergängen. Die Straße ist deshalb nur in eine Richtung befahrbar, Verkehrsteilnehmer müssen mit Umleitungen rechnen. In beiden Fällen handelt es sich um Baustellen der Deutschen Bahn, teilt die Stadtverwaltung mit. Neben der Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks wird der Bahnübergang an der Kreuzung Nürnberger Straße/Innerer Ring neu errichtet. Die Baumaßnahmen dauern nach aktuellem Stand voraussichtlich bis Mitte September 2025 an. Der Bahnübergang wird während der Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks für Fahrzeuge halbseitig und für Fußgänger vollständig gesperrt. Abgeschlossen werden sollen die Bauarbeiten in diesem Bereich spätestens Ende Mai 2025.

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nürnberger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsbehinderung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis