Sie zeigen die Vergangenheit im Ries als Theater: Pfützers Bauern lagern an Sankt Georg

Am Freitag beginnt das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen - und an der Nordseite von St. Georg werden „Pfützers Bauern zu Zimmern Anno 1525“ lagern. Nicht ganz ungefährlich, diese Truppe. Zumindest auf der Bühne. Sie erinnern in ihrem Theaterstück an den Bauernkrieg im Ries.

Pfützers Bauern hat es tatsächlich gegeben, berichtet Karl Hertle. Der ehemalige Nördlinger Stadtarchivar Dr. Dietmar-Henning Voges entdeckte im Markgräflichen Archiv in Ansbach Hinweise auf diese Truppe. 18 Mann war sie am Anfang stark. Sie schloss sich dem Deininger Haufen an. Ihr Anführer war Adam Pfützer. Er wurde einer der Bauernräte und war wohl bekannt für seine drastischen Forderungen. „Hab alle Herrn, Ihre Weyb und Kinder wollen tod haben und gantz hefftig geweßen“, zitiert Hertle aus den historischen Dokumenten. Nach der Auflösung des Deininger Haufens kämpften sieben der Bauern aus Zimmern mit den Bauern vom Hesselberg in der Schlacht in Ostheim mit. Drei Jahre nach der Niederlage wurden sie vom siegreichen Markgraf Kasimir von Brandenburg-Ansbach mit deftigen Geldstrafen belegt. Die Namen dieser sieben sind bekannt: Hans Lanzenstiel, Sel Sixt, Wendel Deffener, Hans Pfitzer, Melchior Mayr, Mang Müller und Hans Wagner.

Lager auf dem Stadtmauerfest: Erinnerung an Bauernkrieg

Voges machte seine Entdeckung Anfang der 2000er Jahre. Der damalige Hauptamtsleiter Peter Schiele wandte sich an Karl Hertle aus Dürrenzimmern und fragte, ob man das denn nicht für das Stadtmauerfest aufbereiten wolle? Das hat Hertle dann tatsächlich gemacht. Er schrieb das Theaterstück, das seit 2007 von der Gruppe beim Stadtmauerfest gezeigt wird. Und bis 2022 war Hertle auch Pfützer, der Anführer. Jetzt hat er die Rolle an einen jüngeren abgegeben: Markus Bettinger hat sie übernommen. Er ist gut erkennbar in seiner blau-weißen Uniform. „Pfützers Bauern zu Zimmern Anno 1525“ lagern an der Nordseite von St. Georg. Aufführungen sind Freitag um 19 Uhr, Samstag um 16.30 und 19.15 Uhr und am Sonntag um 17.15 Uhr. Sie würden auch singen, sagt Bettinger, deftige Lieder, begleitet von Flöte und Laute. Zu hören sind die meist nach den Umzügen, feste Zeiten gebe es nicht.

Die Gruppe erzählt in ihrem Stück von den Geschehnissen im Bauernkrieg. „Sie zogen raus ins Rieser Land, der Freiheitssinn sie verband“, spricht Pfützer am Schluss des Stückes. Nach der Niederlage in Ostheim war „die Freiheit allmal dahin. Die Bauernnot, die wurd noch schlimmer, denn Brot und Wasser wurden dünner.“ Die Leidtragenden im und nach dem Krieg waren ja nicht nur die Männer, die in den Kampf gezogen sind. Auch die, die anno 1525 in Zimmern gebliebenen sind, litten unter Hunger und dem Krieg. Deswegen ist die Gruppe, die das Stück zum Bauernkrieg im Ries zeigt, angewachsen auf 60 Personen. Und wie in der damaligen Dorfgemeinschaft gibt es Junge und Alte. Das jüngste Mitglied von „Pfützers Bauern“ ist drei Monate alt, das älteste über 70 Jahre.

Ob sie in einem Verein organisiert sind? „Nein“, kommt es aus der Gruppe. „Wir sind immer noch ein wilder Haufen!“ Gibt es möglicherweise noch heute Spuren von Widerstand in Dürrenzimmern?