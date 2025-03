Mann stiehlt Magnete im Baumarkt und hat ein Cuttermesser dabei

Einem Angestellten eines Baumarktes in der Hofer Straße in Nördlingen ist am Dienstag ein 46-jähriger Mann aufgefallen. Der Mann entwendete nach Angaben der Polizei mehrere Magnete im Gesamtwert von 39 Euro. Der Angestellte informierte sofort die Beamten, um die Tat zur Anzeige zu bringen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde festgestellt, dass er ein Cuttermesser bei sich führte. Da dies als Waffe eingestuft wird, werde gegen den Mann nun wegen Diebstahl mit Waffen ermittelt. (AZ)

