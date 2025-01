Warum werden Bäume im Rieser Sportpark gefällt?

Auf dem Sportgelände im Rieser Sportpark ist an diesem Dienstagvormittag einiges in Bewegung: An den Tartanbahnen sind einige längere und kürzere Baumstümpfe aufgereiht. Stück für Stück werden sie zu einem Anhänger gebracht. Ein Leser, der unserer Redaktion bekannt ist, hat darauf aufmerksam gemacht und fragt nach den Hintergründen: „Da werden die schönsten Bäume rausgenommen, die der Natur etwas bringen, weil sie zu viel Dreck machen?“ Schließlich nütze es hinsichtlich des Umweltschutzes nicht, für einen alten gefällten Baum, einen jungen nachzupflanzen. Diese alten Bäume zu fällen, sei eine „Sauerei“.

Die Bäume liegen im südwestlichen Bereich des Sportgeländes im Rieser Sportpark, bei den hinteren Sportplätzen und Tartanbahnen. Eine Menge Rückschnitt liegt an diesem Tag auch noch an den Bäumen im angrenzenden Bereich des Sees. Die Sprecherin der Stadt Nördlingen, Magdalena Stimpfle, teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Es handelt sich um Gehölzpflege. Es müssen bestimmte Bäume, Sträucher und Hecken raus, weil der Eichenprozessionsspinner drin ist oder um die Sicherheit zu gewährleisten.“ Manche Bäume seien etwa marode. Ihr sei nicht bekannt, dass die Bäume gefällt würden, weil sie zu viel Dreck machten, so die Sprecherin.

Icon Galerie 10 Bilder Am Sportgelände im Rieser Sportpark und am angrenzenden See finden Mitte Januar Gehölzarbeiten statt.

Für den Neubau des Hallenbads wurden 80 Bäume im Rieser Sportpark gefällt

Eine Fachfirma und der Baubetriebshof kümmerten sich um die Arbeiten. „Es bleiben immer Leitbäume stehen, es wird aber vieles rausgemacht, was krank und marode ist“, schildert Stimpfle. Um wie viele Bäume es sich handle, kann die Sprecherin nicht sagen, vor Ort schildert ein Arbeiter, dass es um sieben Eichen gehe.

Bereits im Vorfeld des Neubaus des Hallenbads wurden im Rieser Sportpark rund 80 Bäume gefällt. Eine Platane wurde am Gerd-Müller-Platz eingepflanzt.