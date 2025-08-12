Trend „Baumpflanzchallenge“: Diese vier Tipps haben Baumschulen zum Pflanzen

Es wird teilweise alles aufgefahren, was die jeweilige Organisation zur Verfügung hat: sämtliche Ausrüstung des Technischen Hilfswerks oder der Feuerwehr, beim Musikverein wird aus der Trompete gegossen und die Fußballerinnen versuchen ebenfalls ihr Team zusammenzustellen. In den sozialen Medien geht derzeit die sogenannte Baumpflanz-Challenge herum. Ein Verein, eine Organisation oder ein Betrieb pflanzt einen Baum und nominiert drei weitere, die innerhalb von sieben Tagen ebenfalls einen Baum pflanzen oder ansonsten eine Brotzeit spendieren müssen.

Es ist ein Trend, der auch bei den Baumschulen in der Region schon längst angekommen ist: „Erste Anrufe hatten wir vor vier, fünf Wochen“, sagt Hubert Lukas Sailer, Geschäftsleiter der gleichnamigen Baumschule aus dem Mertinger Ortsteil Druisheim. Auch bei der Baumschule Eberhardt in Möttingen wirkt sich die Aktion laut Mitarbeiterin Lia Thum aus: „Tatsächlich merken wir das schon sehr viel, es sind viele Junge, die mit ihrem Fußballverein kommen.“

Allerdings sollte man beim Bäume pflanzen ein paar Dinge beachten, denn in den Videos lässt sich auch so mancher Schnitzer beobachten.

1. Das Pflanzloch groß genug ausheben

Pflanzloch ist nicht gleich Pflanzloch: „Mindestens die doppelte Topfgröße ist Standard“, sagt Thum, das betont Sailer ebenso. Den Plastiktopf natürlich entfernen und außerdem „ist es immer gut, ein oder zwei Pfähle zur Hand zu haben, an die man den Baum anbindet“, so Sailer. Das helfe dem Baum bei Wind und Wetter stabil zu stehen.

2. Wurzeln aufreißen und auf Pflanztiefe achten

Einfach den Baum in die Erde setzen? Das ist nicht ganz optimal. Denn wenn die Bäume im Topf herangezüchtet werden, wachsen die Wurzeln im Kreis – um das zu unterbrechen, sollte man die Wurzeln aufreißen, sagt Thum auf Nachfrage unserer Redaktion, denn dann kann der Baum besser anwachsen. Zudem sollte der Baum laut Sailer nicht zu tief gepflanzt werden, ein bis zwei Zentimeter solle der Erdballen bedeckt sein, nicht mehr.

3. Gepflanzten Baum ausreichend gießen

Lia Thum findet das Ganze „eine sehr coole Aktion“, aber die aktuelle Zeit sei nicht ganz optimal, Ende September bis Anfang Oktober wäre eigentlich für die Bäume besser geeignet, aber mit der Sieben-Tages-Frist könne man nichts daran ändern. „Wenn man es im Herbst macht, wäre der Baum bis zum Frühling eingewachsen, dann bräuchte er nicht so viel Wasser.“ Also müsse man sich jetzt eben gut um den Baum kümmern, das sei am Sportplatz oder Vereinsheim vielleicht nicht ganz so einfach wie im heimischen Garten.

Bereits das Pflanzloch sollte laut Thum gut gewässert werden und auch am Anfang sollte man je nach Baum gut gießen, „bestimmt 20 Liter“. Ab dann empfiehlt Thum ein bis zwei Mal die Woche ebenfalls gut zu gießen, nochmal 20 Liter – „Minimum“. Auch Sailer sagt: „Lieber einmal gut gießen als fünf Mal zu wenig gießen.“ Zwar plädiert er nicht unbedingt für zwei Mal die Woche, aber dennoch sollte ein kleiner Baum zum Start vielleicht 30 Liter bekommen, ein großer 100. „Nicht nur auf einmal hinschütten, sondern kontinuierlich oder langsam, dass das Wasser um die Baumscheibe herum versickern kann“, so Sailer.

4. Auf die Rahmenbedingungen achten

Wer den Baum nicht auf dem eigenen Grundstück pflanzt, sollte auf jeden Fall mit dem Eigentümer sprechen, sagt Sailer. Auch sollte man sich Gedanken darüber machen, wie groß der Baum werden werden darf. Gut sei es, wenn die Menschen den Standort des künftigen Baumes kennen, dass man beim Beraten wisse, welcher Baum dort hinpasse. Wenn der Baum eingewachsen ist, sei er relativ selbstständig, man müsse nach ein paar Jahren vielleicht einen Kronenschnitt machen und die Äste nach oben schneiden.

Thum hat eine hohe Nachfrage nach Obstbäumen im Rahmen der Challenge festgestellt, da sei in den ersten Jahren ein Erziehungsschnitt gut. Aber Obstbäume seien für Anfänger auf jeden Fall gut geeignet, es sei etwas heimisches, sie kämen mit dem Klima vor Ort klar und bei der Blüte hätten auch die Insekten etwas davon. Und natürlich könne der Verein einmal das Obst ernten.

Sailer befürwortet die Baumpflanzchallenge ebenfalls: „Natürlich ist es immer positiv, wir brauchen noch viel mehr Bäume: Sie sind Schattenspender, haben positive Temperaturauswirkungen auf Stadt- und Dorfklima: Es spricht nichts gegen Bäume.“