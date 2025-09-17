Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Baumpflege am Bäumlesgraben in Nördlingen: Teilabschnitt vom 22. bis 26. September gesperrt

Nördlingen

Abschnitt am Bäumlesgraben wird für Baumpflege gesperrt

Am Bäumlesgraben finden im September Arbeiten an den Bäumen statt. Deswegen wird ein Teilabschnitt für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.
    • |
    • |
    • |
    Am Bäumlesgraben finden Baumpflegearbeiten statt.
    Am Bäumlesgraben finden Baumpflegearbeiten statt. Foto: Nina Hellriegel, Stadt Nördlingen

    Aufgrund von notwendigen Baumpflegemaßnahmen muss der Teilabschnitt des Bäumlesgrabens zwischen dem Bürgerweiher und den Schrebergärten vom 22. bis zum 26. September vollständig gesperrt werden, teilt die Stadt mit. In dieser Zeit kann der Weg von Fußgängern und Fahrradfahrern nicht genutzt werden. Auch der Anliegerverkehr zu den Schrebergärten ist nicht zugelassen. Die Stadt Nördlingen bittet um Verständnis. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden