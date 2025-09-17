Abschnitt am Bäumlesgraben wird für Baumpflege gesperrt

Aufgrund von notwendigen Baumpflegemaßnahmen muss der Teilabschnitt des Bäumlesgrabens zwischen dem Bürgerweiher und den Schrebergärten vom 22. bis zum 26. September vollständig gesperrt werden, teilt die Stadt mit. In dieser Zeit kann der Weg von Fußgängern und Fahrradfahrern nicht genutzt werden. Auch der Anliegerverkehr zu den Schrebergärten ist nicht zugelassen. Die Stadt Nördlingen bittet um Verständnis. (AZ)

