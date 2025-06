Baustellenstart in Goldshöfe verschoben: Reisende müssen trotzdem Bus fahren

Wer aktuell aus dem Ries in Richtung Aalen fahren will, muss ab Lauchheim in den Bus umsteigen. Grund dafür ist eine Streckensperrung der DB Infrago, wie das Bahnunternehmen Arverio auf seiner Homepage mitteilt. Dort heißt es „Der Halt in Goldshöfe entfällt baustellenbedingt.“ Von 15. Juni bis 8. August soll die Baustelle andauern. Fahrgäste müssen daher längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Wer etwa üblicherweise in Nördlingen um 7.42 Uhr losfährt, kommt normalerweise um 8.24 in Aalen an. Mit dem Schienenersatzverkehr ist das erst um 8.48 Uhr der Fall.

Allerdings war am vergangenen Mittwoch ICE-Verkehr auf der Strecke unterwegs. Arverio teilte auf Anfrage mit, dass ihres Wissens nach die Strecke gesperrt sei, aber der ICE dort gefahren sei. Auch die Bahn bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass ein oder zwei ICE-Züge über die Strecke umgeleitet worden seien. Das hänge damit zusammen, dass das Stellwerk in Ulm am Mittwochmorgen ausgefallen sei, entsprechend habe man die Fernzüge über Aalen umgeleitet, so der Bahnsprecher gegenüber unserer Redaktion. Warum ist das überhaupt möglich, wenn die Strecke wegen einer Baustelle gesperrt ist?

Bauarbeiten am Bahnhof Goldshöfe verschoben: Busse sind trotzdem unterwegs

Der Sprecher schildert, dass sich der Beginn der Bauarbeiten auf den 27. Juni verschoben habe. „Da war die Info über die Baustelle schon raus, die Ersatzverkehre schon eingesetzt worden.“ Baustellen müssen natürlich entsprechend angemeldet werden, wenn sich so kurzfristig Änderungen ergäben, „ist es manchmal nicht mehr möglich, das so kurzfristig zurückzuholen“, so der Sprecher weiter. Schienenersatzverkehr benötige einen gewissen Vorlauf, das sei mit Fristen verbunden. Daher seien auch aktuell die Ersatzverkehre unterwegs. Am Bahnhof finden in Goldshöfe Brückenarbeiten statt, nach aktuellen Stand geht der Sprecher davon aus, dass die Arbeiten dennoch bis zum 8. August fertiggestellt würden.