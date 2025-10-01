Icon Menü
Bauvorschriften für Nördlinger Altstadt: Was Bauherren wissen müssen

Nördlingen

Neue Regeln für die Gebäude in der Altstadt: Was Bauherren in Nördlingen beachten müssen

Wer die Nördlinger Altstadtsatzung nicht beachtet, für den kann es schnell teuer werden. Ein Fall wurde jetzt im Bauausschuss bekannt.
Von Martina Bachmann
    Wer innerhalb der Stadtmauer ein Gebäude besitzt und daran etwas verändern möchte, der sollte die Altstadtsatzung kennen. Sie wurde jetzt wieder angepasst.
    Wer innerhalb der Stadtmauer ein Gebäude besitzt und daran etwas verändern möchte, der sollte die Altstadtsatzung kennen. Sie wurde jetzt wieder angepasst. Foto: Simon Bauer

    Unwissenheit schützt vor Ärger nicht. Das musste kürzlich ein Hausbesitzer in der Nördlinger Altstadt erfahren. Er tauschte an seinem Gebäude die Fenster aus, was an sich kein Problem ist. Doch statt wie in der Altstadtsatzung vorgeschrieben Holzfenster einzubauen, ließ der Bauherr Kunststofffenster einsetzen. Seine Begründung dafür sorgte im Bauausschuss kürzlich für lautes Gelächter: Der Mann sagte nämlich, er habe nicht gewusst, dass es eine Altstadtsatzung gebe. Das kommt ihn jetzt teuer zu stehen.

