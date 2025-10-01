Neue Regeln für die Gebäude in der Altstadt: Was Bauherren in Nördlingen beachten müssen

Unwissenheit schützt vor Ärger nicht. Das musste kürzlich ein Hausbesitzer in der Nördlinger Altstadt erfahren. Er tauschte an seinem Gebäude die Fenster aus, was an sich kein Problem ist. Doch statt wie in der Altstadtsatzung vorgeschrieben Holzfenster einzubauen, ließ der Bauherr Kunststofffenster einsetzen. Seine Begründung dafür sorgte im Bauausschuss kürzlich für lautes Gelächter: Der Mann sagte nämlich, er habe nicht gewusst, dass es eine Altstadtsatzung gebe. Das kommt ihn jetzt teuer zu stehen.
Nördlingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden