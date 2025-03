Nördlinger Damen holen Sieg im letzten Spiel der Hinrunde

In der ersten Partie nach der Winterpause zeigten die Nördlinger Damen wiedermal ihre Aufholqualitäten und konnten das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Die Heimmannschaft kam besser ins Spiel und konnte durch Tore von Carina Hilz (20.) und Katharina Steiner (26.) mit einem 2:0 Vorsprung in die Halbzeit gehen. Direkt nach Wiederanpfiff verringerte Alica Böhle auf 2:1 und durch Antonia Kawan gelang den Gästen in der 73. Minute auch der Ausgleich. In einem sehr hart geführten Spiel übernahmen die Nördlinger immer mehr das Spielgeschehen und drängten auf den Siegtreffer. Geschwächt durch eine Zeitstrafe von Carina Hilz mauerten sich die Bayerdillinger Damen nur noch hinten ein und hofften auf ein Unentschieden. In der 90. Minute konnte Sandra Wolf noch einen Foulelfmeter der Nördlinger halten. In der 4. Minute der Nachspielzeit fälschte Linda Löw einen Kopfball nach Ecke jedoch unhaltbar in das gegnerische Tor zum 2:3 Endstand ein. So musste die SG Ehekirchen/Bayerdilling zum Ende der Hinrunde erneut eine bittere Niederlage hinnehmen und hofft auf eine baldige Wendung der Sieglosserie.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.