Bei herrlichem Wetter über den Nördlinger Herbstmarkt schlendern

Bei herrlichem Herbstwetter und autofreien Straßen ließ es sich am Sonntag wunderbar durch Nördlingen bummeln: In der Altstadt fand der Herbstmarkt statt. Zahlreiche Fieranten hatten ihre Stände aufgebaut, die Geschäfte öffneten am Nachmittag für ihre Kunden. In der Oettinger Turnhalle fand am Sonntag der Mädelsflohmarkt statt, bei dem Kleidung ver- und gekauft wurde. Mehr Fotos gibt es in Bildergalerien auf rieser-nachrichten.de