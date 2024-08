Ein 36-jähriger Fahrer hat am Mittwoch in Nördlingen eine Fußgängerin übersehen und umgefahren. Der Polizei zufolge parkte der Mann gerade rückwärts aus, als die Fußgängerin hinter das Auto lief. Der Mann erfasste die 76-jährige Frau, sodass diese zu Boden fiel und verschiedene Prellungen erlitt. Die Frau wurde ärztlich versorgt. Am Auto entstand kein Sachschaden. (AZ)

