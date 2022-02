Brennende Matratze führt zu hohem Sachschaden

In Belzheim musste eine brennende Matratze gelöscht werden. Wie es zu dem Brand gekommen ist.

Die Feuerwehr hat in Belzheim am Samstagmittag eine brennende Matratze gelöscht. Die Matratze, die auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses lag, wurde vermutlich durch eine Lampe in Brand gesetzt. Diese hatte offensichtlich einen Kurzschluss, wodurch ein Kabelbrand entstand. Die Lampe fiel dann im weiteren Verlauf auf die Matratze, welche daraufhin anfing zu kokeln. Dies wiederum führte zu einer starken Rauchentwicklung im Dachboden und der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der hierbei entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Belzheim/Ehingen und Oettingen mit insgesamt etwa 35 Mann. (AZ)