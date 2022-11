Unbekannter schlägt auf Party mit der Faust zu

Opfer wird im Gesicht verletzt. Die Polizei ist zuversichtlich, den Täter zu finden.

Ein Unbekannter hat in einer Gaststätte in Belzheim am Sonntag gegen 1 Uhr auf einen 21-Jährigen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, gab es scheinbar keinen Grund für die Tat. Der Unbekannte schlug mit der Faust zu, sein Opfer erlitt leichtere Verletzungen im Gesicht. Im Polizeibericht heißt es: "Es liegen Hinweise vor, die sicherlich zur Ermittlung des Täters führen werden." (AZ)