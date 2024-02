Heeresmusikkorps Ulm kommt nach Nördlingen für Benefizkonzert

In der Hermann-Keßler-Halle steht am 13. März das professionelle Blasorchester der Bundeswehr auf der Bühne. Was die Gäste bei diesem Frühjahrskonzert erwartet.

Die Knabenkapelle Nördlingen veranstaltet heuer im Rahmen ihres 100-jährigen Jubiläums ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm in der Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark. Das professionelle Blasorchester der Bundeswehr unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch bringt sinfonische Blasmusik, Werke aus der klassischen Musik, Pop und Rock, Filmmusik sowie Musicals und Märsche auf die Bühne. Es gastiert nicht zum ersten Mal in der Stadt.

Konzerte des Heeresmusikkorps Ulm erfreuen sich in der Regel großer Beliebtheit. So war beispielsweise das Weihnachtskonzert in der Dillinger Basilika mit dem Blasorchester bis auf den letzten Platz ausverkauft. Auch ein Jahr zuvor in Nördlingen, im Advent 2022, damals in der magischen, aber eiskalten Kulisse der Sankt-Georgs-Kirche, war für das musikalische Ereignis kein Ticket mehr übrig. 2009 zog das Orchester auf dem Schlossplatz in Oettingen die Gäste nebst Veranstalter in seinen Bann. Umso mehr können sich die Rieserinnen und Rieser auf den 13. März freuen. An diesem Abend sollen weitaus mehr Zuhörerinnen und Zuhörer einen Platz ergattern können. Immerhin stehen die Musiker dann auf der Bühne in der Hermann-Keßler-Halle.

Benefizkonzert zugunsten der Knabenkapelle und der Kartei der Not

Das Heeresmusikkorps Ulm, eines der zahlreichen Musikensembles der Bundeswehr mit 50 studierten Musikerinnen und Musikern, gestaltet über 130 Auftritte im Jahr bei zivilen und militärischen Veranstaltungen. Es ist eigenen Angaben zufolge ein Berufsblasorchester und dient als musikalischer Botschafter der Bundeswehr in Baden-Württemberg, Bayern und darüber hinaus. Dazu bereist es vorwiegend den süddeutschen Raum, ist deutschlandweit und auch international im Einsatz. Jede und jeder einzelne Musiker der "Flecktarn-Philharmoniker", wie sie sich in den sozialen Medien selbst nennen, ist perfekt ausgebildet und bringt die Qualität und die Spielfreude des gesamten Orchesters auf die Bühne.

Der Erlös des Benefizkonzerts geht an die „ Kartei der Not“ und die musikalischen Jugend- und Nachwuchsarbeit der Knaben- und Stadtkapelle Nördlingen. Das Konzert beginnt am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Karten für dieses besondere Konzert gibt es in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen, Marktplatz 2, und unter Telefon 09081/84-116. (vmö/murb)

