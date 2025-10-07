Pianist Lars Gehrmann spielt Benefizkonzert in Reimlingen

Es war allerhand los im sonst mehr oder weniger beschaulichen Reimlingen. Der Tag der offenen Baustelle im neu konzipierten Heil- und Seminarzentrum „Einklang“ zog zahlreiche Besucher an. Zunächst ging es auf der Baustelle um die Entstehung einer Vision, um naturverbundenes Bauen, Architektur im Einklang mit den Elementen und letztlich um die Vorstellung von Idee, Konzeption und Absicht des Heil- und Seminarzentrums. Den Ideengebern und Initiatoren, Helen und Adolf Zwölfer, gaben spannende Einblicke in Arbeit und Vision von „Einklang“. Anschließend sollte ein Benefizkonzert in den provisorischen Räumen des Zentrums stattfinden, doch noch fehlende Fenster hätten daraus eine kühle Angelegenheit gemacht.

Aber mit Heiner Hildebrand und seinem Kulturstadl hat man spontan ein Ausweichquartier samt Konzertflügel gefunden, in dem sich der Kasseler Pianist Lars Gehrmann den Gästen präsentieren konnte. Im Stil und erstaunlich nah an seinem offensichtlich großen Vorbild Keith Jarrett. Den ersten Teil widmete er größtenteils dem französischen Klavier-Impressionisten Claude Debussy, unter anderem „Clair de Lune“, „Arabesque Nr. 1“ und „Reflets dans l’eau“. Aber auch Eric Saties „Gymnopedie Nr. 1“ verstand er brillant und jazzig zu interpretieren, genauso wie Ravels „Jeux D’eau“, um dann mit Franz Liszt „Liebestraum Nr. 3“ und schließlich Keith Jarretts „Köln Concert, Part II C“ in die Pause zu gehen.

1800 Euro für eine Augenklinik in Tansania

Danach spielte er unter dem großen Applaus im voll besetzten Konzertstadl zunächst „Somewhere over the Rainbow“. Um dann mit Astor Piazzollas „Invierno“ und „Libertango“ und Paul Desmonds „Take 5“ die Jazzklassiker auszupacken, wobei er vor allem bei Take 5 eine überragende Improvisation einbaute. Um dann mit Miles Davis „All Blues“ einen faszinierenden Schlusspunkt zu setzen. Zwei Zugaben erklatschte sich das euphorisierte Publikum, bevor es Gehrmanns „Light My Fire“ so begeisterte, dass es doch noch einen dritten Song gab, auf besonderen Wunsch von Initiatorin Jenniver Gebhardt : „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“, das der ganze Saal dann mitsang.

Ein Benefizkonzert, das noch lange nachhallen wird. Vor allem, weil der Erlös (allein 1800 Euro an Eintrittsgeldern) komplett dem Herzensprojekt von Gebhardt, der Augenklinik in Tansania, zugutekommt. Und für das sie unermüdlich, zusammen mit dem Projekt „5 Steine für Afrika“ von Martin Stumpf, unterwegs ist. Aktuell fehlen für eine Erweiterung knapp 65.000 Euro, damit dort endlich ein vollwertiges Gebäude mit entsprechenden Räumen entstehen kann.