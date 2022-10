Benzenzimmern

Das war keine "Liebesheirat": 44 Benzenzimmer stimmten für Kirchheim

Plus Vor 50 Jahren fand der Zusammenschluss zwischen Kirchheim und Benzenzimmern statt. Eine echte "Liebesheirat" war es nicht, meint Bürgermeister Danyel Atalay.

Die Gebietsreform sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg vor nunmehr 50 Jahren war ein einschneidendes Ereignis für viele selbstständige Kommunen. Die Politik wollte seinerzeit weg von den kleinen Gemeinden mit nur wenigen Hundert Einwohnern hin zu größeren und leistungsfähigeren Einheiten mit mehr Effizienz. Das Ganze erwies sich als nicht ganz einfach, weil die meisten Orte nicht so ohne Weiteres bereit waren, ihre Selbstständigkeit aufzugeben, trotz vermeintlicher Vorteile in größeren Verbünden. So ging es auch den Einwohner von Benzenzimmern.

