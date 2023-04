Benzenzimmern

15:04 Uhr

Ein Metallbauer aus Benzenzimmern frittiert Hähnchen

Plus Matthew Ryan baut eigentlich Balkongeländer und Fenstergitter. Nun will er außerdem mit einem Imbisswagen durchstarten.

Von Anja Lutz

Die Edelstahlflächen seines weiß-roten Imbisswagens sind poliert, ein Sweatshirt mit eigenem Logo ist bedruckt – jetzt kann es für „Ryan's Fried Chicken“ losgehen. Eigentlich baut der 34-jährige Matthew Ryan aus Benzenzimmern Balkongeländer und Fenstergitter. Doch ab sofort will er auch Hähnchen frittieren. Beim Bopfinger Frühjahrsmarkt feiert er Premiere.

Aus Florida nach Deutschland: Ryan vermisst frittierte Hähnchen

Als Teenager kommt Mathew Ryan aus Florida nach Deutschland. Seine Mutter geht zurück in die Vereinigten Staaten, als er 18 ist. Nach einer handwerklichen Ausbildung macht er seinen Meister und sich anschließend mit einem Metallbaubetrieb in Benzenzimmern selbstständig. Als großer Fan von frittierten Hähnchen vermisst er während seiner Zeit auf der Meisterschule eines ganz besonders: Eine Kentucky-Fried-Chicken-Filiale (KFC) in Stuttgart. "Die gab es damals noch nicht. Nur in Ulm oder Augsburg. Das hat mich genervt“, erzählt der 34-Jährige. Er ruft sogar bei der KFC-Zentrale an, um nachzufragen, wieviel Startkapital man benötigt, um ein Restaurant zu eröffnen. Doch die geforderte halbe Million kann er damals nicht aufbringen. Mehrere Jahre und Feierabendbiere mit einem Kumpel später ist dann die Alternativ-Idee geboren: "Ryan's Fried Chicken“.

