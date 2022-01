Schwiegersohn wird Bürgermeister: Ilse Weber tritt zurück

Plus Ihren Rücktritt hatte die Ortsvorsteherin von Benzenzimmern bereits angekündigt. Auch ein Nachfolger ist schon gefunden.

In einer zum Teil sehr emotionalen Ortschaftsratsitzung hat Benzenzimmerns Ortsvorsteherin Ilse Weber ihren Rücktritt zum 28. Februar angekündigt. Damit zieht sie die Konsequenzen aus der Kirchheimer Bürgermeisterwahl, bei der ihr Schwiegersohn Danyel Atalay mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Willi Feige gewählt wurde.