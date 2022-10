Berger Straße kann nicht verkehrsberuhigt werden

zum Artikel "Gerd-Müller-Statue: Wie die Kreuzung künftig aussehen könnte" in den RN vom 30. September

Der Entwurf kann so nicht umgesetzt werden. Die Berger Straße ist eine der Hauptein- und -ausfahrtsstraßen in die Altstadt von Nördlingen und kann daher nicht verkehrsberuhigt werden. Die Altstadt braucht diese Zufahrt, damit die Kunden zum Einzelhandel in der Innenstadt kommen können. Es fehlt ein gutes Verkehrskonzept für Nördlingen.