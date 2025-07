Bernhard Hampp aus Nördlingen bekommt Preis für sein Buch

Bernhard Hampp ist Journalist, Kräuterpädagoge und Reiseschriftsteller. Als Buchdetektiv macht sich der Wirtschaftsredakteur und Buchverliebte von seinem Wohnort Nördlingen aus regelmäßig auf die Reise in alle Welt, um versteckte Bibliotheken, verwunschene Manuskripte, urige Buchläden und faszinierende Büchermenschen mit ihren Geschichten zu entdecken. Dafür wurde er jetzt mit einem besonderen Preis ausgezeichnet.

Schon immer hat es Hampp, Jahrgang 1975, begeistert, originelle „Bücherorte“ zu entdecken oder Schauplätze von Romanen nachzuspüren. Aus dieser Leidenschaft heraus entstand die Idee, spezielle Reiseführer für Buchverliebte zu machen. Lange hat er nach einem Verlag für seine Idee gesucht und im Jahr 2015 dann endlich auch gefunden. So entstand damals sein erstes Werk: „Schwaben erlesen“, das im Jahr 2017 erschien. Der Erfolg gab ihm recht, und so gab es 2018 bereits das Nachfolgewerk „Bayern erlesen“, danach „Baden erlesen“ (2019) und letztlich „Berlin erlesen“.

Preis für den Nördlinger Bernhard Hampp

Danach gönnte sich der Autor zunächst einmal eine schöpferische Pause, vor allem auch deshalb, weil der Aufwand für Recherche und Fotos mit wachsendem Erfolg immer komplizierter wurde und Nachahmer sich seine Idee zunutze machten. Es gibt zum Beispiel „Hessen“ und „Niedersachsen erlesen“, die nicht aus seiner Feder sind. Erst als im Januar 2024 ein neuer Verlag auf Bernhard Hampp zukam und ihm vorschlug, die Serie in veränderter Form - mit ihm nur als Autor und nicht „Mädchen für alles“ - fortzusetzen, stellte er sich neu auf. Entstanden ist „Deutschland für Buchverliebte - Eine Reise zu den schönsten Buchhandlungen, Büchercafés, Antiquariaten und mehr“.

Für dieses Projekt wurde ihm nun der Buchpreis in der Kategorie „Das besondere Reisebuch“ verliehen. Bei diesem Preis geht es um Lesen, Wissen, Reisen, Erleben und Genießen. Der „International Travel BookAward“ wird in 16 Kategorien von einer unabhängigen Jury aus Wissenschaft, Medien und Buchhandel ausschließlich an verlagslektorierte Publikationen, vorrangig in deutscher Sprache oder Übersetzung vergeben. Ausgezeichnet werden Titel, die den Blick auf die Schönheit der Erde lenken und dabei helfen, Länder, Menschen und Kulturen unter soziokulturellen Aspekten wie Geschichte, Wirtschaft, Umweltpolitik und Gesellschaft zu verstehen. Hampp freut sich natürlich über die Auszeichnung, die er als Belohnung seiner jahrelangen Bemühungen sieht. Sein neues Buch wird im Herbst erscheinen: „Berlin für Buchverliebte“.