Berufswegekompass findet am 19. Oktober statt

Zum 22. Mal öffnet am Samstag, 19. Oktober, der Berufswegekompass in Harburg seine Türen und bietet Schülerinnen und Schülern eine umfassende Informationsplattform zu Berufsbildern und Ausbildungsmöglichkeiten. „Was möchtest Du denn einmal werden?“ Diese Frage stellen Eltern ihren Kindern oft zum Ende der schulischen Laufbahn. Doch vielen Schülerinnen und Schülern fehlt es laut einer Pressemitteilung an Informationen zu Berufsbildern und den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Heimatstadt oder im Landkreis.

Dort setzt der Berufswegekompass an: Von 9 bis 14 Uhr können sich Schülerinnen und Schüler bei 161 Ausstellern über 417 Berufsbilder informieren. Der direkte Kontakt mit Ausbildern und Auszubildenden an den unterschiedlichen Ständen bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich zu informieren oder auch schon einen Praktikumsplatz zu sichern. Der Veranstalter, der Verein Berufswegekompass, der aus den Reihen der Wirtschaftsjunioren Donau-Ries entstanden ist, schafft das Podium für die Betriebe, sich selbst und die Berufsbilder zu präsentieren. Bereits Anfang Oktober erhalten alle Schülerinnen und Schüler im Landkreis in den Schulen detaillierte Informationen und können sich so zusammen mit ihren Eltern auf den Besuch der Veranstaltung vorbereiten.

Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung in zwei Zeitslots möglich. Genaue Informationen kann man im Internet unter www.berufswegekompass.de abrufen. (AZ)