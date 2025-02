Schlugen Kinder in Nördlingen das Glas einer Kellertür ein?

Mutmaßlich Kinder haben am Donnerstag eine Kellertür in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hörte eine Anwohnerin gegen 13.30 Uhr ein lautes, splitterndes Geräusch. Da sie einen Schaden befürchtete, schaute sie näher nach. Sie stellte fest, dass die Scheibe der Kellertür eingeschlagen worden war. Kurz vorher sah sie Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren wegrennen. Eines der Kinder hatte noch einen Stein in der Hand und ließ diesen beim Wegrennen fallen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

