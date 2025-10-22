Icon Menü
Betriebsunfälle in Nördlingen: Zwei Verletzte durch Kreissäge und Stromschlag

Nördlingen

Betriebsunfall in Nördlingen: Mann verletzt sich mit Kreissäge

Gleich zwei Betriebsunfälle haben sich in Nördlingen ereignet. Ein Mann hat sich mit einer Tischkreissäge verletzt, ein anderer einen Stromschlag erlitten.
    • |
    • |
    • |
    Ein Arbeiter hat sich in Nördlingen an einer Kreissäge verletzt.
    Ein Arbeiter hat sich in Nördlingen an einer Kreissäge verletzt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Zwei Betriebsunfälle haben sich am Dienstag in Nördlingen ereignet. Gegen 11 Uhr verletzte sich auf einer Baustelle am Steigweg ein 33-jähriger Arbeiter an einer Tischkreissäge, wie die Polizei berichtet. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum gebracht.

    Im Anton-Jaumann- Industriepark kam es zum Unfall, als ein 29-jähriger Mitarbeiter an einem externen Spannungsmessgerät die Batterien wechseln wollte. Der Mann erlitt einen Stromschlag und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen konnte Fremdverschulden ausgeschlossen werden, so die Beamten. (AZ)

