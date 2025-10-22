Betriebsunfall in Nördlingen: Mann verletzt sich mit Kreissäge

Zwei Betriebsunfälle haben sich am Dienstag in Nördlingen ereignet. Gegen 11 Uhr verletzte sich auf einer Baustelle am Steigweg ein 33-jähriger Arbeiter an einer Tischkreissäge, wie die Polizei berichtet. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum gebracht.

Im Anton-Jaumann- Industriepark kam es zum Unfall, als ein 29-jähriger Mitarbeiter an einem externen Spannungsmessgerät die Batterien wechseln wollte. Der Mann erlitt einen Stromschlag und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen konnte Fremdverschulden ausgeschlossen werden, so die Beamten. (AZ)