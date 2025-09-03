Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Betriebsunfall in Möttingen: Auszubildender verletzt sich bei Fertighaus-Arbeiten

Möttingen

Betriebsunfall in Möttingen: Element von Fertighaus trifft Jugendlichen

Ein Auszubildender löst zu früh das Sicherungsband vom Teil eines Fertighauses. Das fällt und trifft den Jugendlichen am Rücken.
    • |
    • |
    • |
    Ein Hubschrauber hat einen 16-Jährigen ins Krankenhaus gebracht, nachdem es einen Betriebsunfall in Möttingen gab.
    Ein Hubschrauber hat einen 16-Jährigen ins Krankenhaus gebracht, nachdem es einen Betriebsunfall in Möttingen gab. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Ein Betriebsunfall hat sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf einer Baustelle in Möttingen ereignet. Beim Aufstellen eines Fertighauselements löste ein 16-jähriger Auszubildender das Sicherungsband des Elements, obwohl dieses noch nicht am Baukran gesichert war, wie es im Polizeibericht heißt. Daraufhin kippte das Element vom Anhänger und traf den 16-Jährigen am Rücken, wodurch dieser zu Boden geworfen wurde. Dadurch erlitt dieser mittelschwerere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden, so die Beamten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden