Betriebsunfall in Möttingen: Element von Fertighaus trifft Jugendlichen

Ein Betriebsunfall hat sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf einer Baustelle in Möttingen ereignet. Beim Aufstellen eines Fertighauselements löste ein 16-jähriger Auszubildender das Sicherungsband des Elements, obwohl dieses noch nicht am Baukran gesichert war, wie es im Polizeibericht heißt. Daraufhin kippte das Element vom Anhänger und traf den 16-Jährigen am Rücken, wodurch dieser zu Boden geworfen wurde. Dadurch erlitt dieser mittelschwerere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden, so die Beamten. (AZ)

Fertighaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möttingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis