Karte funktioniert nicht: Frau will Geld abheben, kommt aber nicht mehr

Eine etwa 20-jährige Frau hat in Möttingen am Mittwoch gegen 14.30 Uhr für 60 Euro getankt. An der Kasse funktionierte die Kundenkarte nicht und die Frau gab an, deswegen Bargeld abzuholen, wie es im Polizeibericht heißt. Die Kassiererin notierte sich die Personalien der Frau, allerdings kam die Frau nicht wieder zurück, weshalb Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die angegebenen Personalien falsch waren. Gegen die Frau wird nun ermittelt. (AZ)

