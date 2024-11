An diesem Fall ist manches ungewöhnlich: Etwa, dass ein 20-Jähriger eine Rolex für 10.000 Euro über ein Kleinanzeigen-Portal verkauft. Oder der Übergabe-Ort für ein (vermeintlich) so wertvolles Gut: ein Supermarkt-Parkplatz in Nördlingen. Dieser war der Schauplatz eines Betrugs, der kürzlich vor dem Nördlinger Amtsgericht ein erstes Ende fand. Was war passiert?

