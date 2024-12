Die Polizei Nördlingen hat am Montagabend einen betrunkenen Mann auf einem E-Bike aufgehalten. Gegen 20 Uhr wurde er in der Verkehrskontrolle in der Stollenberger Straße gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)

