54-Jährige verursacht betrunken Unfall - weiß aber nicht, welches Auto sie beschädigt hat

Eine 54-Jährige hat betrunken offenbar einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, teilte die Frau den Beamten am Mittwoch gegen 19 Uhr telefonisch mit, einen Unfall verursacht zu haben. Dieser lag allerdings schon eine Stunde zurück, bevor sie dies meldete. Die Frau gab an, dass der beschädigte Wagen nun nicht mehr vor Ort sei. Die Frau wurde zur Unfallaufnahme auf die Dienststelle gebeten und zuvor befragt, ob sie fahrtauglich sei. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau nach Alkohol roch. Sie hatte einen Alkoholwert von weit über 1,1 Promille, dass der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, sowie eine Blutentnahme angeordnet wurde. Am Auto der 54-Jährigen konnte ein Frontschaden festgestellt werden. Welches Auto die Frau beschädigte, ist bislang noch unklar und muss ermittelt werden. (AZ)

