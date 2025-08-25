Autofahrerin kracht bei Munningen mit 1,7 Promille gegen Bordstein

Eine 42-jährige Autofahrerin ist in einem Ortsteil der Gemeinde Munningen in einer Kurve gegen einen Bordstein gefahren, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am vergangenen Sonntag kurz vor Mitternacht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. (AZ)

