Autofahrerin kracht bei Munningen mit 1,7 Promille gegen Bordstein

Eine 42-Jährige stieß in einem Ortsteil von Munningen so stark gegen einen Bordstein, dass ihr Auto nicht mehr fahrbereit war. Sie hatte 1,7 Promille intus.
    Eine betrunkene 42-Jährige beschädigte ihr Auto in Munningen so sehr, dass es nicht mehr fahrbereit war.
    Eine betrunkene 42-Jährige beschädigte ihr Auto in Munningen so sehr, dass es nicht mehr fahrbereit war. Foto: Soeren Stache, dpa/dpa-tmn (Symbolbild)

    Eine 42-jährige Autofahrerin ist in einem Ortsteil der Gemeinde Munningen in einer Kurve gegen einen Bordstein gefahren, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am vergangenen Sonntag kurz vor Mitternacht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. (AZ)

