2,5 Promille: Polizei Nördlingen erwischt betrunkene Radfahrer

Zwei betrunkene Radfahrer sind in Nördlingen von der Polizei aufgehalten worden. Laut Polizeibericht fiel den Polizisten am vergangenen Montag gegen 8.40 Uhr ein Mann auf, als er in sehr unsicherer Fahrweise die Hofer Straße entlangfuhr. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille. Die Polizisten hinderten den Mann an der Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Da der 45-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, muss er die zu erwartende Geldstrafe bereits im Voraus zahlen. Am vergangenen Dienstag um 1 Uhr nachts stießen die Polizisten auf einen weiteren betrunkenen Radfahrer, der in der Nürnberger Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte der 40-Jährige kaum auf eigenen Beinen stehen, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Auch dieser Radfahrer wurde an der Weiterfahrt gehindert, die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige und muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)

