Betrunkene Radfahrer dürfen nicht weiterfahren

Zwei sichtlich betrunkenen Radfahrern hat die Polizei die Weiterfahrt untersagt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr wollte ein 50-Jähriger gerade vom Parkplatz an der Mess mit seinem Fahrrad losfahren. Weil er aber so betrunken war, schaffte er es nicht, auf sein Rad aufzusteigen. Auch einem 20-Jährigen, der am Inneren Ring mit dem Fahrrad unterwegs war, untersagten die Beamten das Weiterfahren. Laut Polizeibericht mussten die Radfahrer beiden nach Hause gehen und ihre Räder wurden diebstahlsicher abgestellt. (AZ)

