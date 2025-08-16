Icon Menü
Betrunkener 27-Jähriger mit E-Bike: Polizei stoppt Fahrer mit 2,2 Promille in Kleinerdlingen

Kleinerdlingen

Mann in den Morgenstunden betrunken mit dem E-Bike unterwegs

In Kleinerdlingen ist ein 27-Jähriger mit dem E-Bike von der Polizei gestoppt worden. Er war mit 2,2 Promille unterwegs.
    Ein betrunkener Mann wurde in den frühen Morgenstunden von der Polizei kontrolliert. Er war mit dem E-Bike stark alkoholisiert unterwegs.
    Ein betrunkener Mann wurde in den frühen Morgenstunden von der Polizei kontrolliert. Er war mit dem E-Bike stark alkoholisiert unterwegs. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In Kleinerdlingen hat eine Polizeistreife am Samstag gegen 4.25 Uhr an der Einmündung Erninger Straße/Josef-Feuerle-Weg einen 27-Jährigen mit seinem E-Bike angetroffen. Der Mann schob sein Rad zunächst in Richtung Bundesstraße und versuchte anschließend aufzusteigen. Bei einer Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und sperrten das Rad am Kontrollort ab. (AZ)

