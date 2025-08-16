Mann in den Morgenstunden betrunken mit dem E-Bike unterwegs

In Kleinerdlingen hat eine Polizeistreife am Samstag gegen 4.25 Uhr an der Einmündung Erninger Straße/Josef-Feuerle-Weg einen 27-Jährigen mit seinem E-Bike angetroffen. Der Mann schob sein Rad zunächst in Richtung Bundesstraße und versuchte anschließend aufzusteigen. Bei einer Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und sperrten das Rad am Kontrollort ab. (AZ)

