Betrunkener 29-Jähriger bleibt in Nördlingen mit Auto auf Grünfläche stecken

Nördlingen

29-Jähriger fährt mit Auto betrunken in Grünfläche

Ein betrunkener 29-Jähriger landete in Nördlingen mit seinem Auto auf einer Grünfläche. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab.
    Ein Mann ist mit seinem Auto betrunken in eine Grünfläche gefahren. (Symbolbild)
    Ein Mann ist mit seinem Auto betrunken in eine Grünfläche gefahren. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    In Nördlingen hat ein 29-jähriger Autofahrer am Samstag gegen zwei Uhr nachts in der Würzburger Straße beim Ausfahren von einem Parkplatz eine Grünfläche befahren und sich dort festgefahren. Eine vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte den Vorfall und kontrollierte den Fahrer. Dabei stellten die Beamten glasige Augen und deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung. Der Mann musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige eingeleitet. (AZ)

