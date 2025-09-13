29-Jähriger fährt mit Auto betrunken in Grünfläche

In Nördlingen hat ein 29-jähriger Autofahrer am Samstag gegen zwei Uhr nachts in der Würzburger Straße beim Ausfahren von einem Parkplatz eine Grünfläche befahren und sich dort festgefahren. Eine vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte den Vorfall und kontrollierte den Fahrer. Dabei stellten die Beamten glasige Augen und deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung. Der Mann musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige eingeleitet. (AZ)

