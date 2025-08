Mit dem Maßkrug in der Hand auf dem E-Roller unterwegs

Polizeibeamte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23.30 Uhr einen 37-Jährigen in der Merzinger Straße kontrolliert. Der Mann war mit einem Elektroroller, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, unterwegs. Zudem hatte er einen Maßkrug in der Hand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Er durfte nicht weiterfahren, der Schlüssel wurde sichergestellt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)

