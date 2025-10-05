Betrunkener in Nördlingen: Polizei muss gleich zweimal eingreifen

Gleich zweimal musste die Polizei am vergangenen Samstagnachmittag in Nördlingen wegen eines betrunkenen Mannes tätig werden. Laut Polizeibericht fiel der 55-Jährige zum ersten Mal gegen 14 Uhr auf, weil er in der Fußgängerzone herumschrie. Die Polizisten erteilten ihm schließlich einen Platzverweis. Außerdem verboten ihm die Beamten, mit seinem Fahrrad zu fahren. Nur wenige Stunden später traf der 55-Jährige wieder auf die Polizei, diesmal weil er in einem Einkaufszentrum Passanten anpöbelt haben soll. Erneut wurde er von den Beamten beruhigt und nach Hause geschickt. (AZ)

