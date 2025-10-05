Icon Menü
Betrunkener 55-Jähriger in Nördlingen: Polizei muss zweimal einschreiten

Nördlingen

Betrunkener in Nördlingen: Polizei muss gleich zweimal eingreifen

Ein stark alkoholisierter 55-Jähriger machte in Nördlingen zweimal am selben Tag Bekanntschaft mit der Polizei. Was hatte er getan?
    •
    •
    •
    Ein Betrunkener benahm sich in der Fußgängerzone und in einem Einkaufszentrum in Nördlingen daneben.
    Ein Betrunkener benahm sich in der Fußgängerzone und in einem Einkaufszentrum in Nördlingen daneben. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Gleich zweimal musste die Polizei am vergangenen Samstagnachmittag in Nördlingen wegen eines betrunkenen Mannes tätig werden. Laut Polizeibericht fiel der 55-Jährige zum ersten Mal gegen 14 Uhr auf, weil er in der Fußgängerzone herumschrie. Die Polizisten erteilten ihm schließlich einen Platzverweis. Außerdem verboten ihm die Beamten, mit seinem Fahrrad zu fahren. Nur wenige Stunden später traf der 55-Jährige wieder auf die Polizei, diesmal weil er in einem Einkaufszentrum Passanten anpöbelt haben soll. Erneut wurde er von den Beamten beruhigt und nach Hause geschickt. (AZ)

