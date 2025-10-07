Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer in Wallerstein

Ein betrunkener Autofahrer ist am vergangenen Montagabend in Wallerstein von der Polizei ertappt worden. Laut Polizeibericht wurde der 69-Jährige in der Birkhauser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über der 1,1-Promille-Grenze. Daher wurde dem Mann die Weiterfahrt verboten, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Nun erhält der Fahrer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

