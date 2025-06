Betrunken mit dem Fahrrad von der Mess‘ nach Donauwörth

Einen langen Heimweg wollte ein 57-jähriger Messbesucher auf sich nehmen, als er sich zusammen mit einem Freund mit dem Fahrrad von Nördlingen auf den Weg nach Donauwörth machte. Allerdings rutschte der Mann in Möttingen mit dem Vorderrad ab, als er versuchte, von der Fahrbahn auf den Radweg zu fahren. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass er 1,3 Promille im Blut hatte. Der Mann muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss gefährlich und zudem strafbar ist. Denn Alkohol erhöhe das Risiko von Unfällen. Bei einer Kontrolle drohen Bußgelder, Punkte in Flensburg oder im schlimmsten Fall der Entzug der Fahrerlaubnis. Man sollte alternative Transportmöglichkeiten wie Taxis oder Fahrdienste nutzen, um sicher nach Hause zu kommen. (AZ)

