Unfall: Betrunkener Autofahrer verursacht 11.000 Euro Schaden

Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 59 Jahre alter Mann in Nördlingen einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr der Mann am Samstag, kurz nach 22 Uhr, stadtauswärts. Dabei übersah er einen zum Be- und Entladen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw und fuhr auf diesen auf. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 59-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von knapp mehr als zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 59-Jährigen sichergestellt. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt circa 11.000 Euro. (AZ)

