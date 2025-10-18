Bettler mit Spendenrekord am Stadtmauerfest: Hat mir die Scheine „rausgeblasen"

Die gute Tat schmerzte dieses Mal immerhin nicht ganz so lange im Rücken: „Der Rücken ging nach ein, zwei Tagen. Aber dieses Mal war die Wade zu“, schildert Vittorio Tartaglia. Denn in seiner Rolle als Bettler geht er beim Stadtmauerfest mit krummem Rücken durch Nördlingen, das sei mit Rückenschmerzen verbunden, sagte der Neresheimer vor dem Fest unserer Redaktion. Gelohnt haben sich die Mühen aber: Tartaglia hat so viele Spenden bekommen wie noch nie – nur ein negatives Erlebnis gab es.

Insgesamt 2500 Euro hat Tartaglia gesammelt. Sein Ziel war es, vielleicht mal auf 1000 Euro zu kommen, aber das sei „überwältigend“ gewesen. In den vergangenen Jahren habe er das Geld noch selbst gezählt, doch das war heuer nicht möglich: „Der Berg an Münzen… Ich hätte vier, fünf Stunden gezählt, das wäre nicht machbar gewesen.“ Als bei der Bank 2,09 Euro zur runden Summe gefehlt hätten, wollte er das Geld selbst dazulegen, doch das habe die Bankmitarbeiterin aus eigener Tasche getan: „Das sind die kleinen Dinge, die ans Herz gehen.“

Vittorio Tartaglia sammelt als Bettler Spenden auf dem Historischen Stadtmauerfest

Ihn habe es sehr berührt, das die Menschen so viel gegeben haben, selbst als er beim Essen war, hätten die Menschen etwas in seine Bettelschale gelegt. Vor der Kirche hätten viele gespendet, aber auch „der Umzug war Wahnsinn“. Ein Bekannter, Bruder Leonardo, habe ihn gefragt, ob er ihn beim Umzug begleiten wolle. Das wurde zum großen Erfolg: „Die Leute haben mich gesehen und haben die Spenden in die Schüssel rein. Der Wind hat mir fast die Fünfer und Zehner rausgeblasen! Gott sei Dank hatte ich eine Bauchtasche dabei, ich musste zwei Mal umpacken.“ Das müsse er künftig besser organisieren.

Nur ein negatives Erlebnis hat Tartaglia erlebt, das aber von einem positiven überstrahlt wurde. Bei früheren Festen landete auch Unrat in seiner Schale, heuer nicht – nur einmal habe ein junger Mann „abwertend einen Flyer in die Schüssel gelegt“. Doch das habe ein anderer Festgast gesehen: „Der kam auf mich zu, hat den Kopf geschüttelt, den Flyer rausgenommen und ihn entsorgt. Ich wurde gleich unterstützt, das war ein schönes Erlebnis.“

Tartaglia spendet an Nördlinger Hilfe in Not und das Nördlinger Tierheim

Tartaglia, der mit den Neresheimer Landsknechten auf das Fest reist, spendet in diesem Jahr nicht nur an die Nördlinger Hilfe in Not – seine Tochter habe ihm gesagt, dass er auch was für die Tiere tun solle. Daher gehe ein Teil der Spenden an das Nördlinger Tierheim. „Die Leute spenden nicht mir, sondern den Institutionen.“

Tartaglia hofft, die Spendensumme künftig noch steigern zu können. Eines sei aber wichtig: „Man muss wissen, wo man herkommt, darf nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Ich denke, das strahlt man auch aus.“